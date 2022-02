Município de Lamego assinalou Dia Mundial do Cancro

Para assinalar o Dia Mundial do Cancro, o Município de Lamego iluminou de azul e laranja o edifício dos Paços do Concelho e o Teatro Ribeiro Conceição.

Esta data tem como objetivo passar a mensagem de que todos, individual ou coletivamente, podem contribuir para fazer a diferença na luta contra esta doença.

É, neste contexto, que a União Internacional de Controlo do Cancro definiu para o triénio 2022-2024 o tema “Close the Care Gap – Por Cuidados mais Justos”, através do qual se pretende, assinalar a importância do acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce, ao tratamento e aos serviços de apoio, assim, como informação cientificamente validada sobre o cancro.