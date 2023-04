Município de Lamego assume competências na área da Ação Social

O Município de Lamego assume a partir desta segunda-feira, dia 3 de abril, novas competências no domínio da Ação Social.

A autarquia passa a assegurar, neste âmbito, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) destinado a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, o acompanhamento dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção e situações de emergência social.

O Município de Lamego assume com recursos próprios o funcionamento do SAAS, contratualizando este serviço, mediante acordos específicos com as Misericórdias de Lamego e Tarouca, dando assim seguimento aos protocolos antes celebrados com a Segurança Social.



“Concluímos, desta forma, a descentralização de competências, em Lamego, no domínio da Ação Social. Assumimos esta nova responsabilidade com a firme vontade de melhorar o acompanhamento social de proximidade aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade do concelho. Quero também sublinhar, neste processo, a excelente colaboração das misericórdias de Lamego e de Tarouca que garantem uma transferência sem sobressaltos destes serviços sociais e a continuação de elevados padrões de qualidade”, afirma o Presidente Francisco Lopes.

O serviço de atendimento do SAAS e do RSI do Município de Lamego funciona, todos os dias úteis, na Rua do Teatro, no horário compreendido entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 17h30.

GC CM