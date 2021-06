Município de Lamego celebrou protocolo de cedência de campo de futebol para o Cracks

O Cracks Clube de Lamego, um clube de referência, a nível regional e nacional, na formação de jovens jogadores, já está a utilizar para a sua prática desportiva o campo de futebol da Escola Secundária Latino Coelho. Esta utilização vai estender-se de maio a setembro de 2021 e surge na sequência da celebração de um protocolo tripartido entre o Município de Lamego, o Cracks Clube de Lamego e o Agrupamento de Escolas Latino Coelho.

No âmbito deste acordo, o Município assumirá os encargos financeiros desta cedência, no valor de três mil euros, para a realização dos treinos dos escalões de formação de crianças até aos 10 anos de idade. O acordo também prevê, nos próximos meses, a utilização do campo de futebol de 7 da Escola Secundária Latino Coelho aos fins de semana e feriados para a realização de jogos oficiais. “Apoiamos todas as atividades de natureza desportiva de interesse para o Município. Neste caso, em particular, damos um passo fundamental para o Cracks Clube ter as condições necessárias, dentro da cidade, para desenvolver a sua formação”, afirma o Presidente Ângelo Moura.