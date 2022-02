Município de Lamego com nova imagem institucional

O Município de Lamego possui uma nova imagem institucional que traduz autenticidade e património, conseguindo ao mesmo tempo comunicar o espírito afetivo e aberto ao mundo do concelho. Acompanhada pela assinatura “Cidade Monumental”, a nova imagem será adotada a partir de agora em todos os suportes de comunicação da autarquia.

O design do ícone recupera o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios como imagem central, com o objetivo de projetar uma cidade multimilenar de braços abertos para acolher quem chega. O Santuário é o símbolo mais expressivo da identidade local. Na nova imagem, é apresentado de forma estilizada e associado a uma silhueta de tons verdes, que acrescentam à dimensão histórica e patrimonial, as divisas da modernidade e simplicidade.



“Tentámos, da melhor forma possível, refletir a alma e o sentir lamecense na nova marca visual. Foi um desafio difícil combinar numa linha gráfica as valências de uma cidade tão antiga e rica de história e a realidade atual: um concelho laborioso e empreendedor que ambiciona um futuro sustentável e de confiança. Julgo que este propósito foi plenamente alcançado”, explica o Presidente Francisco Lopes.

GC CML