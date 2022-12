Município de Lamego cria programa “Fogo Seguro”

O Município de Lamego acaba de lançar o Programa “Fogo Seguro” que terá como principal missão apoiar, a partir de agora, a realização de queimadas por parte da população, sensibilizando-as para a prevenção e minimização de riscos, nas quais a gestão de combustível assume um papel preponderante.

A apresentação pública deste novo plano decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a participação do Presidente Francisco Lopes, e contou com a presença de várias entidades: Juntas de Freguesia, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Bombeiros Voluntários e Sapadores Florestais.



No âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o programa “Fogo Seguro” caracteriza-se por uma postura próxima, permanente, ativa e pedagógica junto da comunidade. Alertará para um espírito de responsabilidade coletiva na defesa e preservação da floresta.

“Verificámos a existência de muitas dúvidas por parte da população em relação ao que devem fazer quando efetuam queimas ou queimadas, em terrenos confinantes a edificações e a aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais. Por esta razão, decidimos criar este plano devidamente estruturado”, explica Fábio Duarte, vereador com a tutela dos Serviços Municipais de Proteção Civil e do Gabinete Técnico Florestal.



Os munícipes podem agora solicitar apoio na realização de queimadas, através do preenchimento de requerimento próprio disponível no site da Proteção Civil de Lamego: www.prociv.cm-lamego.pt