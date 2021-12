Município de Lamego dá as boas-vindas a Projeto Erasmus

Os alunos e os professores que integram o Projeto Erasmus + KA229 “Paseando entre Estatuas” foram recebidos no Teatro Ribeiro Conceição (TRC), em Lamego, por Catarina Ribeiro, Vereadora da Educação da Câmara Municipal. No âmbito do projeto cultural a desenvolver durante este ano letivo, no âmbito deste projeto, está a ser aprofundado o contexto histórico relacionado com o busto do escritor Fausto Guedes Teixeira, situado no Jardim da República, e a estátua de D. Miguel de Portugal, Bispo de Lamego, erguida em frente ao Museu da cidade. No final da sessão realizada no TRC, foi oferecido aos professores estrangeiros e aos professores da disciplina de espanhol um exemplar da obra “Fausto Guedes Teixeira – O Meu Livro – Uma Leitura”, da autoria de Manuela Vaquero.



Contando com o apoio do Município de Lamego, o Projeto “Paseando entre Estatuas” integra alunos da Escola Básica de Lamego, matriculados na disciplina de Espanhol, para além do envolvimento de trinta famílias do concelho. O espanhol é a língua eleita pelos portugueses para a comunicação entre todos os participantes. Portugal, Espanha, França e Sérvia são os países aderentes a esta iniciativa.