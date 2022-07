Município de Lamego garante intervenção “urgente” em duas escolas

A Escola Básica e Secundária da Sé e a Escola Básica de Lamego (EB 2/3) vão ser requalificadas, no âmbito do acordo de compromisso estabelecido entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para a descentralização na área da educação. Os dois estabelecimentos de ensino encontram-se classificados como “urgentes”, no mapeamento que apresenta as escolas a intervencionar no país até 2030.



O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, congratula-se com o acordo alcançado entre os municípios portugueses e o Governo que garante mais verbas para as autarquias avançarem com a requalificação e modernização do seu parque escolar: “No programa eleitoral da minha candidatura, assumi como prioritárias a requalificação da Escola Básica e Secundária da Sé e da Escola Básica de Lamego com o objetivo de colocá-las no mesmo patamar de excelência dos equipamentos escolares construídos e modernizados nos mandatos anteriores”.

“Vamos, agora, voltar a fazer um grande esforço para continuar a apostar na formação e na qualificação das nossas crianças e dos nossos jovens, esperando que os montantes disponibilizados pelo Governo sejam adequados”, sublinha.

Francisco Lopes afirma ainda que o acordo final estabelecido entre o Governo e a ANMP é mais equilibrado do que as propostas anteriores, ao garantir mais financiamento para a manutenção de equipamentos e as refeições escolares.

