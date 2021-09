Município de Lamego parceiro de novo projeto artístico no Douro

O Município de Lamego é um dos parceiros e cofinanciadores do novo projeto ViViFiCAR que vai selecionar quatro artistas durienses para integrarem um programa de criação e exposição na região do Douro, em colaboração com mais oito artistas, nacionais e noruegueses.

Com o apoio do Museu do Douro, o novo projeto ViViFiCAR pretende que os artistas construam diálogos com as comunidades, articulando fotografia, novos media e arquitetura, juntamente com vários especialistas, nos municípios de Lamego, Alijó, Mêda e Torre de Moncorvo.

Serão atribuídas quatro bolsas no valor de 3.000€. Para além deste incentivo, este projeto organizado e promovido pela plataforma Ci.CLO inclui outros apoios, nomeadamente a participação numa residência artística, a alimentação, a mentoria durante o processo de criação e a produção de uma exposição.

As candidaturas estão abertas em www.vivificar.pt, até ao próximo dia 19 de novembro.