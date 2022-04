Município de Lamego vai promover Atividades de Tempos Livres – Páscoa Ativa

Nesta Páscoa, a Câmara Municipal de Lamego volta a promover as Atividades de Tempos Livres – Páscoa Ativa. Um espaço lúdico-pedagógico que tem por função complementar o processo educativo e formativo das crianças e jovens, através da participação em diversas actividades – expressão plástica, actividades de animação, ateliers, leitura e actividades desportivas e caminhadas.

A iniciativa dirigida a crianças e jovens dos 3 aos 12 anos residentes no concelho, ocorrerá entre os próximos dias 11 e 18 de abril. A participação na iniciativa é limitada a 100 crianças e as inscrições estão a decorrer até dia 6 de abril. O projeto realizado em parceria com os agrupamentos de escolas, assegurará a presença de técnicos e animadores que acompanharão as crianças nas diversas atividades.

As Atividades de Tempos Livres são uma dinamização essencial ao desenvolvimento da personalidade das crianças, num ambiente de respeito e aceitação. Com mais esta edição da Páscoa Ativa, a Câmara Municipal de Lamego reafirma o seu compromisso em fornecer acesso igualitário ao desporto e ao lazer.