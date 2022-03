Município de Mesão Frio assinalou Dia Internacional da Mulher

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva e os Vereadores, Fernando Correia e Justina Teixeira, percorreram, esta manhã, as principais artérias da vila, para presentear todas as mulheres com uma flor. Num gesto espontâneo e singelo, a iniciativa reproduziu o reconhecimento e a gratidão do Município para com todas as mulheres, não apenas hoje, mas sempre, pelo papel fundamental que desempenham na sociedade.

Para as mulheres que hoje tiveram o ensejo de ser presenteadas com a iniciativa do Município, ficou patente e de um modo unânime, que esta ação “representa amor pela Mulher” e que “a Mulher tem de se valorizar e de ser muito mais valorizada”.

Para além das ruas da vila e do comércio tradicional local, o Executivo Municipal foi agraciar as Mulheres a laborarem nas várias repartições públicas de Mesão Frio, na Câmara Municipal, no tribunal, nas escolas, nos bombeiros, na Santa Casa da Misericórdia, na adega cooperativa, na piscina municipal coberta, no centro de saúde e na biblioteca Municipal.

Para o Presidente da Câmara, a atividade “foi somente simbólica de homenagem à Mulher. Queremos que seja extensível a todas as mulheres do concelho, do País e do Mundo. A todas elas, o nosso agradecimento. Sintam-se todas homenageadas. Este Executivo Municipal tudo fará para que seja possível viver numa sociedade mais justa e com igualdade de oportunidades, sem discriminação de géneros.”

Justina Teixeira, Vereadora da Câmara Municipal, considera “fundamental refletir-se sobre os direitos e os deveres da Mulher na sociedade, porque apesar de ter havido uma evolução nos últimos anos, em alguns casos, a Mulher ainda continua a ter um papel inferior. Temos de fazer o nosso trabalho e lutar contra isso. Temos que dar espaço para que, profissional e pessoalmente, assim como, a nível familiar, as Mulheres tenham uma vida mais tranquila e possam, por sua vez, proporcionar bem-estar, a quem está com elas. Neste dia, juntamo-nos à reflexão do Município e estamos com as mulheres ucranianas, por quem temos muito respeito. Assistimos às imagens de mulheres a protegerem as famílias nos abrigos de guerra, a fugirem do País com os filhos e a família, para os protegerem e verificamos que precisamos de construir uma sociedade mais estruturada. As mulheres são o pilar e o abrigo da maior parte das famílias e temos de lutar para lhes proporcionarmos uma vida digna, com as expectativas que lhes são legítimas”, declarou.

O Município de Mesão Frio deseja o resto de um excelente dia a todas as mulheres, não esquecendo a simbologia desta efeméride: celebrar a luta pelos direitos que as mulheres conquistaram, recordando o caminho para a igualdade.