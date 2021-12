Município de Mesão Frio assinou protocolo «EcoEscovinha»

A Câmara Municipal de Mesão Frio formalizou um protocolo de parceria com a Unidade de Saúde Pública do ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte, no passado dia 7 de dezembro, com vista à implementação do Projeto «EcoEscovinha», um programa de âmbito nacional, de promoção da saúde oral, da saúde ambiental e da cidadania, criado no âmbito do programa Saúde Oral nas Bibliotecas Escolares (SOBE).

O projeto é dirigido, essencialmente, a crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico e consiste na promoção da escovagem dos dentes regular e eficaz, na sensibilização para a troca regular de escova e no incentivo à recolha seletiva das escovas de dentes usadas, que serão arrecadadas durante o ano letivo, colocadas no «EcoEscovão» e encaminhadas para a reciclagem.

As escovas de dentes, que devem ser trocadas após três meses de utilização, ao serem reencaminhadas para o «EcoEscovão», ao abrigo deste programa, poderão ser recicladas e transformadas em mobiliário urbano.

A escova de dentes é constituída por diferentes tipos de plásticos, com características e texturas diversas. Por esta razão, não podem ser depositadas nos ecopontos habituais, mas sim em Ecopontos específicos denominados «EcoEscovão».

Desta forma, o protocolo de parceria criará as sinergias necessárias para a promoção e implementação de atividades no âmbito deste projeto, incumbindo à Câmara Municipal de Mesão Frio a responsabilidade de encaminhar as escovas para o centro de reciclagem e contribuir, assim, para a redução da pegada ecológica.