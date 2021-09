Município de Mesão frio atribuiu voto de louvor ao Clube Automóvel da Régua

A Câmara Municipal de Mesão Frio aprovou, por unanimidade, na reunião de 3 de setembro, um voto de louvor ao Clube Automóvel da Régua pelo desempenho e colaboração na organização das dez edições do Rali Município de Mesão Frio.

O voto de louvor foi entregue no dia 6 de setembro, pelo Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, como sinal de reconhecimento da dedicação, trabalho e mérito do Clube Automóvel da Régua, cujo percurso dignifica a prática e competição do desporto motorizado, eleva o nome do Rali Município de Mesão Frio e orgulha a comunidade Mesão-friense.

“A organização deste evento proporciona um significativo retorno económico para o concelho através da atração para o Município de Mesão Frio da comunidade associada ao desporto automóvel, desde pilotos, equipas técnicas, familiares, amigos e aficionados em geral”, salientou a autarquia nas redes sociais.