Município de Mesão Frio distingue participantes da Mostra de Presépios

O Município de Mesão Frio decidiu voltar a envolver as Juntas de Freguesia, associações e demais entidades concelhias, numa sinergia que embelezou a quadra natalícia e que adicionou cor e brilho ao «Natal na Avenida». Ontem, 16 de janeiro, nos Paços do Concelho, os participantes foram recebidos e agraciados pelo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, que anunciou como vencedora do concurso «Natal Iluminado», a Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio.

A iniciativa a cargo do Município contou com uma mostra de 17 presépios ao ar livre, na Avenida Conselheiro Alpoim, tendo sido agora homenageados e reconhecidos publicamente pelo presidente do Município, com a oferta de uma lembrança alusiva e de um certificado de participação.

Paulo Silva agradeceu a empenhada colaboração de todos os que participaram na mostra que, ano após ano, tem desenvolvido o convívio entre a comunidade e a participação de um maior número de pessoas, estimulando, desta forma, o comércio local. Aproveitando a presença dos representantes das entidades envolvidas, foram anunciados os eventos que irão decorrer durante este ano.

Mesão Frio provou, uma vez mais, ser um Concelho unido, criativo e com gosto em exibir a arte de bem-fazer.

Para além da Câmara Municipal de Mesão Frio, a exposição congregou a participação das cinco Juntas de Freguesia do concelho, do Agrupamento de Escuteiros de Vila Marim, da Casa do Povo de Barqueiros, do União Futebol Clube de Barqueiros, dos trabalhadores do Município, da Comissão de Proteção de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio, da Associação «Os Alio Vírio», da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, da Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim e da Castrinhos – Associação Cívica de Cidadelhe e do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

GC CM