Município de Mesão Frio distinguiu participantes da Mostra de Presépios

No âmbito da realização da 3.ª mostra de presépios, organizada pela Câmara Municipal de Mesão Frio, o Presidente da autarquia, Paulo Silva, recebeu, ontem, dia 17 de janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os representantes das 18 entidades concelhias, para homenagear e reconhecer publicamente, as suas participações repletas de interesse, criatividade e originalidade.

O edil agradeceu o envolvimento e a empenhada colaboração de todas as entidades que participaram na mostra, que esteve exposta na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim e referiu que a iniciativa, ano após ano, visa, sobretudo, “proporcionar o entrosamento, aumentar a participação e o convívio entre a comunidade e chamar as pessoas a participarem”. Os presépios, que durante semanas foram contemplados por várias centenas de visitantes, acrescentaram brilho ao «Natal na Avenida», temática escolhida para a iluminação deste último Natal.

A exposição congregou as seguintes entidades: a Câmara Municipal de Mesão Frio, as cinco Juntas de Freguesia do concelho, o Agrupamento de Escuteiros de Vila Marim, a Casa do Povo de Barqueiros, o União Futebol Clube de Barqueiros, o Sport Clube de Mesão Frio, a Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, o Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, a Comissão de Proteção de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio, a Associação «Os Alio Vírio», a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, a Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa, a Associação Génese da Aventura e a Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio felicitou todos os intervenientes e deixou patente que o Executivo Municipal estará disposto a acolher novas sugestões e novas propostas que possam ir ao encontro de uma maior participação ativa da população.