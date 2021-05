Município de Mesão Frio implementa gabinete de psicologia

A Câmara Municipal de Mesão Frio tem a operar, desde o início do mês, o Gabinete de Psicologia Porta D’Ouro (GGPD), no Edifício do Gabinete de Ação Social (antiga Escola Professora Maria Angélica Passos Coelho), destinado a prestar apoio psicológico à população em situação de vulnerabilidade social e/ou emergência, nomeadamente, crianças e jovens sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio e respetivo agregado familiar, vítimas de catástrofe ou em situação de crise, pessoas com necessidade de apoio psicológico e vulnerabilidade social e trabalhadores do Município.

O espaço é aberto à comunidade e pretende dar resposta, de forma gratuita, às necessidades de todos os munícipes, contribuindo para a melhoria do seu bem-estar e da saúde, através da intervenção no domínio da Psicologia.

As marcações podem ser efetuadas todas as segundas-feiras, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas, presencialmente ou através do contacto da Psicóloga: 933 901 023 ou do email: rosa.marisa@cm-mesaofrio.pt

As consultas decorrem de terça a sexta-feira, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas.

As entidades sinalizadoras têm de preencher um formulário de sinalização, disponível no GPPD e no sítio da autarquia, em: www.cm-mesaofrio.pt