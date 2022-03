Município de Mesão Frio organiza “Conversas sobre o Cancro da Mama”

No âmbito do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal de Mesão Frio vai realizar o debate «Conversas sobre o cancro da mama», no próximo dia 9 de abril, pelas 21h30, no Auditório Municipal de Mesão Frio, com as intervenções de profissionais de saúde, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, especializados no tratamento da doença, bem como, a exibição de vídeos com testemunhos reais de quem a viveu na primeira pessoa.

O evento, que decorrerá no dia anterior à caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Mesão Frio, dará enfoque a aspetos como a sensibilização, a prevenção, fatores de risco, o diagnóstico e a partilha multidisciplinar de experiências.