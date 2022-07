Município de Mondim de Basto atribui Medalha Municipal de Mérito à Diocese de Vila Real

A Diocese de Vila Real foi distinguida, em Sessão Solene do Dia do Município de Mondim de Basto, que se realizou no passado dia 25 de julho, com a Medalha Municipal de Mérito.

Este reconhecimento público surge no âmbito das comemorações do centenário da criação da Diocese e às quais o Município de Mondim de Basto se quis associar, mas também pela empenhada articulação que sempre demonstrou para com o concelho de Mondim de Basto.

Nas palavras que dirigiu a esta instituição religiosa, neste ato solene representada pelo Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, destacou “a sensibilidade e proximidade da Diocese, particularmente, ao mais icónico e imponente monumento religioso de Mondim de Basto, o Santuário de Nossa Senhora da Graça”.

O autarca Mondinense felicitou a Diocese e os seus representantes pela importante data que este ano se assinala, mas também pelos extraordinários serviços prestados a toda a comunidade diocesana.

D. António Augusto Azevedo, mostrou-se grato pelo gesto do Município e garantiu o seu empenho na aproximação e abertura da Igreja às comunidades e às instituições.

GC CM de Mondim de Basto