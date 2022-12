Município de Mondim de Basto implementa Medida de Incentivo à Natalidade

Com o objetivo de aumentar a taxa de natalidade no Concelho de Mondim de Basto, o Município elaborou um Regulamento de Incentivo à Natalidade que permite a todas as famílias com crianças nascidas de 01 de janeiro de 2022 em diante, receber um incentivo no valor de € 2 250,00, a ser pago em tranches anuais de € 750,00. Com esta medida criam-se mais condições para a fixação de casais no Concelho de Mondim de Basto, contribuindo para um concelho mais jovem e mais solidário.

Nesta matéria tão importante para as famílias e para o futuro do concelho, o Executivo Municipal permanece empenhado em unir todos os responsáveis políticos para a criação das melhores condições para o incentivo à natalidade.

Segundo a Vereadora Carla Silva “com mais nascimentos asseguramos o futuro do nosso concelho” e assume que é com muita satisfação que vê esta medida aprovada que “por si só é um sinal político em como priorizamos o aumento da natalidade”. Acrescenta ainda que “os mais jovens são o futuro e a garantia do nosso concelho sendo que ao criarmos condições para que as pessoas se sintam bem em Mondim de Basto contribuímos positivamente para o aumento da natalidade. As crianças são o futuro da nossa terra”.

GC CM