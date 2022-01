Município de Mondim de Basto promove sessões de esclarecimento do BUPi nas freguesias

O Município de Mondim Basto vai promover a realização de sessões de esclarecimento do Balcão Único do Prédio (BUPi) em todas as freguesias do concelho.

De fevereiro a abril deste ano, os técnicos do BUPi irão percorrer as diferentes freguesias e lugares do concelho, para esclarecer e apoiar os proprietários na identificação e delimitação dos seus terrenos. Esta é uma ação de proximidade do serviço com as populações que pretende alertar para a necessidade de se proceder ao registo dos terrenos rústicos e mistos, para se garantir a sua titularidade.Através do Balcão Único do Prédio o processo pode ser realizado de forma simples e gratuita.

A primeira sessão de esclarecimento do BUPi realiza-se no próximo dia 5 de fevereiro na Freguesia de Atei. Esta sessão está agendada para as 15 horas, nas instalações da Junta de Freguesia e é aberta a toda a população.Na semana de 07 a 11 de fevereiro, a mesma equipa permanecerá na Freguesia para apoiar os titulares dos terrenos na identificação das suas propriedades.

O Balcão Único do Prédio de Mondim de Basto encontra-se instalado no edifício da Câmara Municipal e conta com a colaboração de um técnico habilitado para ajudar a realizar o registo.

GC CMM