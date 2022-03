Município de Mondim de Basto reforça serviços gratuitos aos Agricultores

Atendendo ao cenário de seca severa e extrema que se regista em Portugal, ao aumento do custo dos combustíveis e demais fatores de produção, aos efeitos colaterais que a pandemia provocou no setor primário com repercussões a médio e longo prazo e ainda à importância estratégica deste setor para o concelho, o Município de Mondim de Basto garante aos Agricultores apoio nos serviços prestados pelo Gabinete de Apoio ao Agricultor sem qualquer encargo para os mesmos.

Esta medida resulta da celebração de um protocolo entre a Autarquia e o Secretariado dos Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o objetivo de formalizar a acreditação dos serviços prestados pelo Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município.

Atendendo à valia estratégica do setor primário na economia local do concelho, a autarquia Mondinense considera ser o momento de ir mais além no apoio prestado aos agricultores, tornando gratuitos os serviços prestados no Município.

Assim, entre outros serviços, as candidaturas ao Pedido Único 2022, de todos os agricultores do concelho, poderão ser realizadas no Gabinete de Apoio ao Agricultor de forma totalmente gratuita.

Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “o Município está empenhado em implementar medidas de apoio ao setor primário, reconhecendo o seu contributo para o desenvolvimento do concelho e para a valorização integrada do território”.