Município de Mondim de Basto tem disponível Diagnóstico de Género do território

O Município de Mondim de Basto tem, já, disponível o Diagnóstico de Género do território. O documento resulta da candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), em que a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, constitui-se como organismo intermédio. Com base nos resultados apurados, seguir-se-á o desenvolvimento do Plano, a sua implementação e posterior avaliação.

O Plano Municipal para a Igualdade é um instrumento de planeamento de políticas públicas para a igualdade ao nível local, que estabelece estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo Diagnóstico de Género realizado a nível local.Faça-nos chegar os seus contributos para o Plano através do e-mail geral@cm-mondimdebasto.pt , com a indicação do assunto “Contributos Igualdade”.O Diagnóstico está disponível, para consulta, em https://municipio.mondimdebasto.pt/…/plano-municipal…

Fonte : CMMB