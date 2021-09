Município de Montalegre entrega subsídio aos produtores de raça barrosã

Esta sexta-feira, ao fim da manhã, a Câmara de Montalegre, com o apoio da Coopbarroso – Cooperativa Agrícola do Barroso, irá entregar aos agricultores pecuários uma ajuda por cada cria desta raça autóctone nascida em território concelhio. A ação será oficializada, ao ar livre, no parque do Torrão da Veiga, em Salto. São cerca de 140 mil euros, montante que pretende contribuir para a fixação de pessoas e para o desenvolvimento da produção agropecuária.

A jornada irá contar com as presenças – para além da autarquia e da Coopbarroso – da Associação Nacional de Criadores de Gado de Raça Barrosã, AMIBA (Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã) e das juntas de freguesia de Salto, Montalegre, Ferral e Venda Nova.

Recorde-se que esta ação era para ser realizada no passado mês de julho tendo sido adiada devido à crise pandémica.