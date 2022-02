Município de Montalegre foi o primeiro do distrito a aderir ao programa “Eu Sou Digital”

Pioneiro no distrito, o município de Montalegre, através da Biblioteca Municipal, aderiu ao programa “Eu Sou Digital” com a criação de um centro fixo a funcionar nas instalações da biblioteca municipal e um serviço móvel, através da biblioteca itinerante. O programa é totalmente gratuito e compõe-se da vontade de uma rede de voluntários com 1.300 membros que ajuda pessoas com mais de 45 anos a adquirirem competências relativas à utilização da Internet. O objetivo do projeto passa pela criação de 1.500 centros de aprendizagem por todo o país, permitindo que o mesmo chegue a um milhão de pessoas até ao final de 2023. Trata-se uma iniciativa do Governo, através da Estrutura de Missão Portugal Digital, e do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, sendo cofinanciado pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia. A sessão contou com as presenças do presidente do município, Orlando Alves, e da vereadora da educação, Fátima Fernandes.

«O programa EUSOUDIGITAL tem o objetivo de promover a capacitação digital de 1.000.000 de adultos em Portugal até ao final de 2023 através do desenvolvimento de uma rede de mais de 30.000 voluntários apoiados em mais 1.500 espaços a nível nacional. Destina-se a todos os portugueses que nunca usaram a Internet, em particular os adultos acima dos 45 anos que pretendam adquirir competências digitais básicas essenciais ao dia-dia permitindo uma melhor adaptação às novas realidades de emprego que dependam do acesso à Internet, combater o isolamento através de ferramentas digitais de comunicação, tais como aprender a usar o email e outras ferramentas de comunicação, pesquisar na internet e usar as redes sociais, assim como os aspetos essenciais da utilização da internet em segurança. Em sessões gratuitas de 2 horas, por cada um dos módulos, os alunos irão aprender a navegar na internet, procurar informação online e criar a sua identidade digital. As sessões são gratuitas (apenas é necessário fazer uma pré-inscrição), são presenciais com acompanhamento “passo a passo” por um mentor e com direito a certificado de formação.»