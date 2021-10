Município de Murça adere ao Projecto EcoEscovinha

A Câmara Municipal de Murça assinou, no passado dia 22 de Outubro, uma Declaração de Compromisso de Parceria com Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Douro I – Marão e Douro Norte, com vista a produzir formas de cooperação na implantação do Projecto EcoEscovinha no Concelho de Murça.

Esta iniciativa, dirigida à comunidade escolar, pretende promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente na saúde oral, assim como a consciencialização para a responsabilidade social e para uma educação de respeito pelo ambiente.

O Projecto tem como objectivos, a sensibilização de hábitos regulares e corretos de escovagem dos dentes, promover a trocar regular (3 em 3 meses) da escova de dentes, e por fim, reconhecer a necessidade de reciclar a escova de dentes usada, encaminhando-a para um recipiente de recolha de todas as escovas – o “EcoEscovão”, que mais tarde serão encaminhadas para um centro de reciclagem criado especificamente para o efeito pelo Município.

Estiveram presentes na assinatura do documento o Presidente da Autarquia, Mário Artur Lopes, a Vereadora Vilma Pereira, a Gestora Local do Projecto no ACeS Douro I – Marão e Douro Norte, Ana Luísa Santos e Maria João Pires, Técnica de Saúde Ambiental.