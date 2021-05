Município de Murça comemora o seu Feriado Municipal no próximo sábado

As comemorações do Feriado Municipal, decorrem no próximo sábado, dia 8 de Maio, em Murça.

As cerimónias oficiais têm início marcado para as 10 horas, junto ao edifício Paços do Concelho, com o habitual hastear das bandeiras. Momento simbólico, que antecede a sessão solene que será marcada pela intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes.

A programação deste ano do Feriado Municipal, terá, no entanto, destaque, pelas actividades culturais que complementam a programação. Neste dia realizar-se-á o primeiro encontro feito por criadores para pensar Trás-os-Montes como território cultural a partir de Murça, no âmbito da iniciativa “ECCOOO – Encontros Culturais Com Os Outros Olhares”.

Esta iniciativa propõe a inauguração de duas exposições, de arte contemporânea, desenho e ilustração, apresentadas por Cristina Taquelim e Mafalda Milhões, e estarão patentes na Biblioteca Municipal.

Da parte da tarde, no Auditório Municipal, debate-se a “Importância da Cultura em meios rurais e em zonas de baixa densidade urbana”, com a participação dos actores Pedro Giestas e Rita Blanco. O evento que marca esta data, termina com o espetáculo de marionetas “Trulé”.