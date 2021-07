Município de Murça constitui equipa multidisciplinar para prestar apoio às populações

Um grupo de técnicos, de diferentes valências, tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que promovam uma efectiva aproximação e um contacto directo com as pessoas do Concelho de Murça, fazendo regulares visitas com o intuito de prestar todo o apoio necessário na área da acção social, levando cultura e recolhendo ensinamentos.

Esta equipa multidisciplinar foi criada pela autarquia, é constituída por um grupo de colaboradores do Município, e do “Citrime” – Murça (Centro Interdisciplinar, Inter-Regional e Transfronteiriço de Memória da Educação), e visa promover o desenvolvimento da acção social, minimizando as desigualdades sociais e o isolamento, leva à boleia a cultura, promove o gosto pelos livros e pela leitura, trocam histórias de vida, de memórias e tradições.

Na prática trata-se de uma “equipa de apoio móvel”, que ajuda as populações mais vulneráveis e sem retaguarda familiar em diversas situações. Por exemplo no transporte e distribuição de bens de primeira necessidade, de higiene pessoal e doméstica, na marcação de consultas, na aquisição de medicamentos, no apoio e informação dos procedimentos de como pagar a água, eletricidade, telefone ou outros serviços essenciais. Transportam, também, livros às populações com menor acesso à cultura, leem histórias a pessoas que se encontram em situação de isolamento, doentes e familiares, amenizando a dor e a solidão. Recolhem, ainda, histórias, tradições e narrativas antigas, para registar, compilar e guardar, salvando e conservando a memória destas gentes.