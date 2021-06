Município de Murça debate “Sexualidade e Afetos”

“Sexualidade e Afetos” foi o tema do mais recente Seminário realizado em Murça, organizado pela Equipa dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Concelho. Este evento, dinamizado no âmbito do Plano Anual de Atividades da Equipa, pretendeu debater, desmistificar e consciencializar sobre estes assuntos, tão discutidos pela sociedade, actualmente.

A abertura ficou a cargo do Vice Presidente do município, António Luís Marques, que tem o pelouro da educação, entre as várias referências que fez quanto à importância da Equipa Multidisciplinar, particularmente no exigente período COVID – 19, não deixou ainda de referir a importância da discussão destes temas, urgentes de serem debatidos, com abrangência multidisciplinar e o envolvimento da comunidade.

O Seminário contou com a presença de dois oradores, que abordaram o tema de acordo com a perspectiva das suas áreas profissionais. Bruno Filipe Silva, psicólogo, focou-se em explicar o que é a sexualidade, bem como diversos conceitos a ela associados, através da comunicação “À Descoberta da Sexualidade: diversidade sexual e afetiva”. Já Marco António Ribeiro, jornalista, abordou a forma como os media podem influenciar as relações interpessoais, com a apresentação “Os media portugueses: pontes para os afetos?”

As apresentações tiveram grande interesse do público. Verificou-se uma forte participação dos presentes no Auditório do Centro de Cultura de Murça, tendo sido colocadas inúmeras questões aos oradores, gerando-se uma troca de perspectivas e debate de ideias na sala, acerca de diversos tópicos e pontos de vista ligados à sexualidade e aos afetos. Este envolvimento evidenciou a importância de se abordar estes temas, sobretudo junto dos mais jovens e comunidade escolar, por fim a evitar potenciais situações de bullying ou de discriminação.

Esta foi mais uma iniciativa da autoria do PIICIE Murça, um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Murça, com intervenção direta no Agrupamento de Escolas do Concelho de Murça. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar tem como objetivos melhorar o sucesso escolar das crianças e jovens, prevenir o abandono escolar precoce e reduzir os níveis de retenção. Deste modo, a equipa do PIICIE procura reforçar as competências ao nível das aprendizagens em diferentes áreas, diversificando as abordagens em meio escolar. O acompanhamento personalizado e multidisciplinar da equipa PIICIE fortalece ainda a relação escola | família.