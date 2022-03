Murça e ICNF organizam iniciativas de sensibilização sobre a preservação da floresta

O Município de Murça, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas – ICNF, e instituições locais, dedicou dois dias para a realização de um conjunto de iniciativas de informação e sensibilização para a importância da preservação da floresta e do território.

No passado dia 28 de Março, a Autarquia aproveitou o dia de feira mensal, para proceder à distribuição de material informativo, essencialmente direcionado à limpeza dos terrenos junto dos aglomerados e edificações. Com a ajuda dos alunos “premiados” do concurso de poesia “A Árvore e a Floresta”, foram também, entregues postais com os seus poemas e ilustrações, como meio de sensibilização da comunidade.

Ainda da parte da manhã, foram plantadas árvores na Serra da Garraia, um dos espaços naturais mais importantes do Concelho de Murça, numa ação conjunta com o Concelho Directivo dos Baldios de Palheiros, ICNF e a Câmara Municipal.

Participaram ainda, nesta iniciativa, os representantes das diversas Juntas de Freguesia do Concelho, a equipa de Sapadores Florestais, os Bombeiros Voluntários e a Guarda Nacional Republicana.

Durante a tarde, decorreu no auditório dos Paços do Concelho, uma sessão de esclarecimento direcionada aos Baldios do Concelho de Murça, organizados em agrupamento de baldios pela Associação Florestal do Vale do Douro Norte, com o intuito de avaliar as actividades executadas e projetar ações futuras a desenvolver no território, de forma a proteger e valorizar os espaços florestais.

Ainda neste âmbito, no dia 29, terça-feira, o Município de Murça em articulação com a Guarda Nacional Republicana, foi para o terreno, e organizou junto da população da Freguesia de Jou, uma acção local, no sentido de avaliar as condições de risco, e a necessária intervenção na limpeza de espaços próximos dos aglomerados populacionais e edificações.

Esta foi a primeira iniciativa de um conjunto de acções calendarizadas, que percorrerão todas as Freguesias do Concelho consideradas de risco.