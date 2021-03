Município de Murça financia aquisição de carro de combate a incêndios

O Município de Murça aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 60.000€ (sessenta mil euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, destinado à aquisição de uma viatura de combate a incêndios. Trata-se de um veículo tanque com capacidade para transportar 11.000 litros de água, importante para minimizar o tempo de reabastecimento das equipas de primeira intervenção, e equipado com chassi todo-o-terreno, o que permitirá chegar o mais perto possível no apoio às situações de socorro e|ou assistência no combate a incêndio.

Há muito tempo que os Bombeiros Voluntários de Murça sentiam a vontade de adquirir um equipamento com estas características, quer pela necessidade de renovação dos actuais recursos desta corporação, quer pelo facto de poder ser dada uma resposta mais pronta e eficaz ao elevado número de ocorrências.

Os obstáculos na obtenção de apoios concretos e destinados à protecção civil, a inexistência de programas de financiamento, e as dificuldades sentidas, pelas instituições sem fins lucrativos, ainda mais nesta altura de crise, foram agora superadas por esta decisão do executivo municipal.

Este novo apoio financeiro, concedido pela Autarquia à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça, vem reforçar os 96.000€ (noventa e seis mil euros) referentes à comparticipação financeira do protocolo de colaboração anual para 2021, e ao apoio extraordinário de 17.500€ (dezessete mil e quinhentos euros), atribuído recentemente, para fazer face às dificuldades causadas pela pandemia.

Esta decisão do Município de Murça, vem também reforçar os meios de proteção civil disponíveis, na segurança, auxílio e defesa de pessoas e bens.