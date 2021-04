Município de Murça oferece vale de compras para gastar no comércio local

O Município de Murça oferece vale de compras no valor de 20 euros para compras no comércio local, durante esta época da Páscoa. Esta iniciativa é dirigida à população sénior e portadora de deficiência, residente no Concelho de Murça. Consiste na atribuição de um vale para descontar em bens alimentares no comércio tradicional, em todas as Freguesias.

Tendo em conta a situação de pandemia que vivemos e a boa adesão da anterior campanha do “Vale de Compras”, promovida no período de Natal, em que mais de duas mil pessoas beneficiaram deste apoio nas compras natalícias, a Câmara decidiu implementar novamente esta iniciativa, em parceria com os comerciantes locais. Este apoio decorrerá até ao próximo dia 13 de Abril.

Esta é uma campanha que visa, de forma importante, ter impacto positivo no comércio local, na dinamização de vendas, numa altura tão difícil para os nossos comerciantes devido à situação de pandemia.

O Presidente da Autarquia, Mário Artur Lopes, releva a importância desta ação, quer pela sua componente social, quer pela capacidade de gerar valor para a economia do Concelho, afirma que: “devemos apoiar as populações, particularmente nesta altura de pandemia, em simultâneo apoiar os comerciantes locais, de forma direta e indireta, com este importante contributo”.

A campanha, “Vale de Compras” | Páscoa 2021, resulta da estratégia de ação social do executivo municipal, no permanente apoio às famílias do Concelho, e na atenção constante ao tecido comercial e empresarial.