Município de Murça organizou o primeiro Fórum Local de Economia

Decorreu na passada quarta-feira, dia 28 de julho, no Auditório Municipal de Murça, o Fórum Local de Economia, um evento misto que combinou a presença física com a digital, constituiu-se como um piloto na realização de outras iniciativas em período pandémico e pós-pandémico.

A abertura da sessão foi feita na voz do Presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Correia Lopes, dando as boas-vindas a todos os participantes e convidados e sublinhando o caráter prático e aberto da sessão de trabalhos.

Seguiram-se as intervenções dos restantes oradores convidados para este evento. Numa primeira fase destacou-se a importância da partilha de responsabilidades no desenvolvimento territorial, numa perspetiva de cooperação e desenvolvimento integrado, assim como o relevante entrosamento dos ativos socioculturais na criação de ofertas diferenciadoras e competitivas no território.

Logo depois, foram apresentados os principais eixos de financiamento comunitário e as melhores práticas nas fases de preparação e implementação de projetos cofinanciados.

O evento continuou com um workshop sobre Marketing Digital, onde para além das noções fundamentais do Marketing, foram também apresentadas e discutidas algumas soluções digitais e ferramentas práticas, possíveis de aplicar quer na fase de arranque de projetos empresariais, quer na fase de maturação ou reposicionamento estratégico.

O último momento do Fórum foi dedicado à partilha das experiências dos empresários participantes, destacando-se as dificuldades sentidas no acesso aos fundos comunitários, nomeadamente para micro e pequenas empresas, devido tanto à complexidade dos processos, como aos limites mínimos de investimento, entre outros obstáculos evidenciados durante a discussão.

Contudo, a importância da iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Murça foi reconhecida e valorizada de forma unânime, sendo partilhada a vontade de realizar outras sessões.

O Fórum Local da Economia teve como objetivo sensibilizar tecido empresarial local e regional para a importância da digitalização dos negócios ao abrigo dos programas INCoDe.2030 e Indústria 4.0, com o intuito de promover a literacia e a inclusão digitais, através da divulgação de ferramentas de aplicação prática e o esclarecimento sobre os quadros de incentivos comunitários, visando o aumento da competitividade do ecossistema empreendedor e empresarial do território de Murça.