Município de Murça promove concelho na cidade da Maia

Este ano, o Outono também traz festa com a realização da primeira Feira do Outono na cidade da Maia, com produtos de excelência como: Vinhos, Azeite, castanhas, nozes, amêndoas, mel e muito mais… Assim, Murça vai promover o concelho e os produtos de base local na cidade da Maia.

“Visite-nos na entrada do Zoo da Maia no fim de semana de 27 e 28 de novembro de 2021. Apelamos a que cumpra todas as recomendações das autoridades de saúde”, informou a autarquia de Murça.

Esta iniciativa é realizada em parceria com o Município de Murça, o Zoo da Maia e a Freguesia da Cidade da Maia.