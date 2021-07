O Município de Murça promove o Fórum Local de Economia, com objetivo sensibilizar o tecido empresarial local e regional para a importância da digitalização dos negócios ao abrigo dos programas INCoDe.2030 e Indústria 4.0, partilhando dos objetivos de contribuir para a literacia e a inclusão digitais, bem como esclarecer sobre os fundos de incentivo comunitário e partilhar ferramentas de para a migração digital, visando o aumento da competitividade do ecossistema empreendedor do território.

O Fórum conta com as intervenções da IAPMEI, I.P. – Agência para a Competitividade e Inovação, da Moneris e da Partnia Consulting, cujos contributos incidem nas áreas da digitalização e dos fundos comunitários da Agenda 2030 da União Europeia.

O evento realiza-se no próximo dia 28 de julho, pelas 17h00, no Centro de Cultura (Auditório Municipal de Murça).

Para participar, os interessados poderão inscrever-se em https://forms.gle/QkvdRExfH82P48YR7 ou aceder ao formulário através das redes sociais do Município.