Município de Murça reforça combate à vespa do castanheiro

A vespa-das-galhas-do-castanheiro foi identificada pela primeira vez no Concelho de Murça no ano 2017. É uma praga que prejudica a cultura do castanheiro, causando a formação de galhas nos gomos e nas folhas, provocando a diminuição do crescimento dos ramos e impedindo a frutificação, resultando em elevadas perdas de produção de castanha.

Com vista a apoiar os produtores de Castanha do Concelho de Murça, o Município iniciou, no passado dia 13 de Maio, mais uma campanha de luta biológica. De acordo com a prospecção realizada pela comissão de acompanhamento, em articulação com o Gabinete Técnico Florestal, foi elaborada a estratégia e o número de largadas a efetuar. Esta ação vai incidir nos soutos da Terra Fria e Terra de Montanha, com a largada do parasitoide, Torymus sinensis, que irá combater a vespa-das-galhas-do-castanheiro, Dryocosmus kuriphilus.

A Autarquia assume os custos financeiros desta operação, coordenando a logística da realização destas largadas com a Associação Florestal do Vale do Douro Norte, apoiando assim, um setor cada vez mais importante no Concelho, com elevado impacto na economia local e familiar, assim como na gestão da paisagem.