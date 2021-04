Município de Murça reforça oferta literária

O Município de Murça adquiriu recentemente uma vasta coleção de livros com vista a enriquecer o seu acervo literário e diversificar ainda mais, a oferta disponível na sua Biblioteca Municipal.

Os novos exemplares, provenientes de coleções particulares e de parcerias e protocolos diversos, como por exemplo a Fundação Calouste Gulbenkian, ficaram disponíveis ao público no passado dia 23, dia Mundial do livro, data em que se prestou o devido destaque, lembrando o seu simbolismo e a importância do livro e da leitura.

O acervo literário da Biblioteca Municipal de Murça, composto por mais de 15 mil livros, ficou agora, mais rico com as novas obras literárias, composto essencialmente por temas mais técnicos da área da educação, da ciência e da saúde.

Especialmente nesta altura pandémica, em que as pessoas se encontram “confinadas”, a Autarquia local tenta incentivar ainda mais o gosto pela leitura, mostrando a importância dos livros, a forma como nos provocam sentimentos, nos estimulam a criatividade, nos fazem “viajar” e principalmente, como se revelam um importante auxílio de combate ao isolamento.

Também em colaboração com as escolas, especialmente junto dos mais novos, o Município através da Biblioteca Municipal, tenta levar a todos uma história, um conto, um livro, proporcionando distração, conhecimento, aprendizagem e cultura.