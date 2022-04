Município de Ribeira de Pena entregou cheques de comparticipação de medicamentos

O Município de Ribeira de Pena efetuou a entrega de cheques referentes ao pagamento da comparticipação de medicamentos.

O Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos constitui um complemento às políticas sociais do Município no combate às desigualdades sociais, à progressiva inserção social e melhoria das condições de vida da população.

No total foram entregues 27.283,03€ a 276 beneficiários do Cartão Social Mais, regularizando assim as despesas efetuadas entre setembro de 2021 e janeiro de 2022.