Município de Ribeira de Pena promove colóquio “Apoios ao Rendimento”

O Municipio de Ribeira de Pena promoveu, em parceria com a CONFAGRI (Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal) um colóquio sobre os apoios ao rendimento, no dia 14 de fevereiro.

A Sessão decorreu no Auditório Municipal de Ribeira de Pena e contou com a presença da Técnica da CONFAGRI, Isabel Santana, que esclareceu as medidas referentes aos apoios ao rendimento e outras.

Esta iniciativa teve como propósito principal dar a conhecer aos agricultores o Plano Estratégico da PAC (PEPAC) e todos os apoios disponíveis, tais como os pagamentos diretos, nomeadamente o apoio ao rendimento base, pagamento aos pequenos agricultores, o apoio redistributivo base, agricultura biológica, produção integrada, pagamento as vacas em aleitamento e aos pequenos ruminantes ainda questões sobre o desenvolvimento rural, em particular a manutenção de atividade agrícola em zona desfavorecida (MAZDs), em que se insere o concelho de Ribeira de Pena, e as medidas de gestão ambiental e climática (medidas agroambientais).

Os agricultores podem candidatar-se, a partir de 1 de março até 31 de maio, ao pedido único onde se incluem as ajudas à produção.

O Vice-Presidente, Luís Ferreira, falou na importância destas ações para uma melhor rentabilidade e aproveitamento das explorações agrícolas, e salientou que o Município de Ribeira de Pena garante aos agricultores a Sanidade Animal de forma gratuita.

Uma gestão ativa de todo o território baseada numa produção agrícola e florestal inovadora e sustentável é a visão que sintetiza a estratégia nacional para o novo Plano Estratégico da Política da Agricultura Comum para os próximos cinco anos.

