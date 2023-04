Município de Ribeira de Pena promoveu ação “Stop Lixeiras”

Ao longo do mês de março, o Município de Ribeira de Pena, através da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, interveio em vários locais do concelho onde existiam depósitos clandestinos de resíduos, com o objetivo de recuperar estas áreas e promover comportamentos ambientalmente sustentáveis.



As lixeiras clandestinas têm um impacto na paisagem e no ambiente e a sua erradicação e recuperação representam custos avultados para o Município.



Nesse sentido, e para proteger o ambiente e dar qualidade de vida às pessoas, importa consciencializar a sociedade para a correta deposição e separação do lixo.



A ação “Stop Lixeiras” realizou-se no âmbito do programa “Março Ambiental” em Bustelo, Canedo, Curva dos Moinhos, Reboriça, Seixas e Vilarinho. Os resíduos indevidamente espalhados na paisagem, nomeadamente plásticos, pneus e os resultantes de construções e demolições, foram encaminhados para tratamento adequado num operador licenciado para o efeito.



Esta atividade terá continuidade noutros locais do concelho já sinalizados.

