Município de Ribeira de Pena promoveu “Férias de Verão”

As “Férias de Verão”, promovidas pelo Município de Ribeira de Pena com o apoio da Iberdrola, terminaram no dia 29 de julho.

Durante quatro semanas várias crianças, dos 6 aos 12 anos, desfrutaram de atividades desportivas, lúdicas, didáticas, culturais e recreativas, que decorreram em vários equipamentos e locais do concelho.

Os participantes estavam divididos por grupos, para uma melhor organização das atividades e cada grupo foi supervisionado por Monitores.

A Iberdrola associou-se a este programa pela importância que as “Férias de Verão” têm, ano após ano, na educação e ocupação dos mais novos, mas acima de tudo pelo convívio inter-relacional proporcionado pelo programa. Este programa, para além de garantir a ocupação saudável dos tempos livres das crianças, é um apoio aos pais e encarregados de educação, durante o período de interrupção letiva das férias de Verão.