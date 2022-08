Município de Sabrosa acolhe Associação de Voluntariado Universitário

O município de Sabrosa, recebeu esta manhã 30 jovens voluntários da Associação de Voluntariado Universitário, que irão integrar e dinamizar a iniciativa VO.U Mais Longe nos próximos dias nas IPSS´S do concelho.

A Associação de Voluntariado Universitário tem 11 anos de existência e conta com um total de 1800 jovens inscritos, tendo como principal objetivo o combate às várias carências da sociedade. A VO.U organiza os seus projetos em três planos de ação fundamentais: O Plano Vida: Promoção da Saúde , Bem-estar Animal e Defesa da Natureza; o Plano Ponte: Acompanhamento Social; e o Plano Mundo: Consciencialização da sociedade sobre conflitos mundiais, promoção da Paz e dos Direitos Humanos.

A iniciativa VO.U Mais Longe, caracterizada pela deslocação deste grupo a regiões do interior para a promoção de atividades junto da população local, será desenvolvida pelos voluntários nas IPSS´S do concelho de Sabrosa tendo como principal objetivo a troca de experiências e valores entre a comunidade e os jovens. Durante esta semana será realizado o voluntariado social; o “porta a porta” com as visitas a idosos e pessoas doentes nas aldeias do concelho juntamente com o CLDS 4G Sabrosa; momentos de convívio com a comunidade; sensibilização e intervenção ambiental adaptada à fauna e flora local; e outras atividades.

A receção deste grupo ocorreu esta manhã no Espaço de Apoio à Visitação, em Vilarinho de São Romão, onde o grupo está alojado, e contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e do Vice-Presidente, Martinho Gonçalves, que salientaram a grande importância do combate ao isolamento e da troca de vivências agradecendo a presença dos jovens no concelho.

Esta ação terminará no próximo dia 02 de setembro, com a apresentação do Sarau Cultural Associação Voluntária Universitária VO.U. Mais Longe, que acontecerá pelas 17h30 na Fonte Luminosa, em Sabrosa.

GC CM Sabrosa