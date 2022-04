Município de Sabrosa acolheu 13 cidadãos Ucranianos

O município de Sabrosa acolheu, na semana passada, 13 cidadãos ucranianos, deslocados da guerra que atualmente assola a Ucrânia e que neste momento está a criar uma crise humanitária em larga escala no país de origem, obrigando muitos cidadãos a refugiar-se em vários países europeus.

Este grupo, constituído exclusivamente por mulheres e crianças, chegou a Sabrosa no passado dia 2 de abril, trazido por um grupo de cidadãos locais que, com a colaboração de vários patrocinadores, realizaram uma viagem a um dos centros de refugiados oficiais na Polónia, conseguindo fazer chegar em segurança estas pessoas ao nosso território.

Neste momento, e depois de uma primeira fase de acolhimento oficial, atualização burocrática, de cidadania para permanência em Portugal e adaptação ao novo alojamento, o grupo está a ser integrado na comunidade local com ações sociais, culturais, recreativas e de integração local promovidas pela autarquia e por parceiros sociais.

A partir da próxima semana, as crianças em idade escolar começarão também a frequentar o estabelecimento de ensino local, onde estão atualmente matriculadas, estando também a ser desenvolvidos neste momento todos os trâmites legais para a integração das pessoas com idade adulta em ações de formação, no mercado local de emprego e outras oportunidades de inserção profissional e apoio social.