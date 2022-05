Município de Sabrosa acolheu Campeonato Regional de Gira Volei

Decorreu no passado domingo, dia 22 de maio, no Município de Sabrosa o Campeonato Regional de Gira Volei que contou com cerca de 300 atletas com idades entre os 8 e os 24 anos.

O evento realizado no Campo da Feira Velha contou com atletas de nove Centros de Gira Volei da zona Norte, dos quais: Clube Académico de Bragança (CAB); Câmara Municipal de Vila Flor (CMVF); Clube Desportivo Os Valpacinhos (CDV); Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena (AERP); Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena – Cerva (AERP-C); Sport Vila Real e Benfica (SVRB); Universidade de Trás os Montes/Agrupamento de Escolas Diogo Cão (UTAD); Agrupamento de Escola Miguel Torga, Sabrosa (AEMT); Clube de Voleibol de Peso da Régua (CVPR).

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, deu início ao encontro referindo que o atual executivo tem como objetivo dar continuidade a este tipo de eventos e terminou por desejar um bom torneio a todos os participantes, realçando a importância do convívio entre todos.

Neste encontro as classificações determinaram o apuramento das equipas para o Campeonato Nacional de Gira Volei, sendo que uma dupla do Agrupamento de Escolas de Sabrosa foi eliminada na faixa etária dos 8 aos 10 anos já na fase final da modalidade.

O Campeonato Nacional de Gira Volei, segundo os resultados apurados no dia de ontem conta com a participação da equipa da UTAD, do AERP-C e AERP, da CMVF, do CVPR, e do SVRB.

O evento foi organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) com o apoio da Câmara Municipal de Sabrosa e a colaboração das Associações Regionais de Voleibol.