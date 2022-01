Município de Sabrosa apoia utentes das Instituições do concelho com o Projeto “Super- S(énior)”

O município de Sabrosa, em colaboração com as IPSS´S do concelho, implementou no passado mês de dezembro o projeto Super – S(énior).

Este é um projeto direcionado para a população mais idosa do concelho de Sabrosa e que surge com o intuito de tornar o envelhecimento menos sedentário e mais ativo, sendo, normalmente, a mobilidade desta população reduzida.

O projeto é direcionado para as IPSS´S do concelho com valência de centro de dia, consistindo numa atividade física proporcionada aos utentes, em sessões de 45 minutos, elaboradas por um(a) técnico(a).

Os exercícios são adaptados e personalizados de acordo com as dificuldades dos utentes de forma a melhorar a sua atividade, o equilíbrio e a flexibilidade.

Este projeto é mais um apoio que o município presta aos munícipes seniores e às IPSS’S locais, apostando no envelhecimento ativo e melhorando a saúde desta faixa etária.

