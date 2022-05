Município de Sabrosa apresentou serviços de apoio destinados aos empresários do Concelho de Sabrosa

O Município de Sabrosa apresentou no passado dia 10, na biblioteca do CEISDTAD, os serviços de apoio empresarial de que dispõe, destinados aos empresários do concelho de Sabrosa, em colaboração com a NERVIR.

Na sessão de divulgação de serviços de apoio empresarial esteve presente a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e empresários do concelho das mais variadas áreas que aproveitaram a ocasião para o esclarecimento de dúvidas, passando agora a ter o apoio da Câmara Municipal, em colaboração com a NERVIR.

Assim, a partir deste momento, o Município de Sabrosa disponibilizará, em colaboração com a Nervir, de um conjunto de serviços que se elencam a seguir:

– Serviços de Informação

– Serviços de Consultoria

– Formação

– Apoio à Internacionalização

– Promoção, Desenvolvimento e Inclusão Social

– Disponibilização de Técnicos

– Linha Direta de apoio

Neste sentido, caso seja empresário do concelho de Sabrosa e não tenha recebido nenhuma comunicação destes serviços de forma detalhada via e-mail, contacte-nos através do e-mail empreendedorismo@cm-sabrosa.pt para usufruir deste serviço!

GC CM de Sabrosa