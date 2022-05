Município de Sabrosa comemora o Dia Internacional da Família

A Câmara Municipal de Sabrosa assinala na próxima sexta-feira, 13 de maio, o Dia Internacional da Família, numa tarde de convívio no Santuário da Nossa Senhora da Saúde – Saudel, na Freguesia de São Lourenço de Ribapinhão.

Esta é uma iniciativa que pretende juntar a “família alargada” do Município de Sabrosa – avós, pais, filhos e netos, interrompida nos últimos dois anos devido à pandemia COVID-19, mas que pretende retomar este ano, com o denominado “Dia da Família”.

Do programa fazem parte a celebração de uma missa, à qual se seguirão momentos de animação e distribuição de bolo pelos presentes.

De referir a participação e colaboração dos parceiros da rede social concelhia que se disponibilizaram a colaborar na organização deste evento e estarão presentes na concretização das atividades.

É de salientar que as atividades têm continuidade nos dias 14 e 15 de maio no Parque BB King pelas 10H30, com “Yoga em Família” e as “Olimpíadas ser + família”, organizadas pelo CLDS 4G Sabrosa.

A Assembleia Geral da ONU, proclamou o dia 15 de maio como o Dia Internacional da Família, no entanto a fim de evitar constrangimentos relacionados com o facto do dia 15 ser num domingo, o evento realizar-se-á no dia 13 de maio de 2022 – sexta feira, durante a tarde. Desde 1994 que este dia é assinalado com a finalidade de destacar a importância da família como núcleo vital da sociedade, sensibilizando para os seus direitos e responsabilidades e reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que a compõem.

Contamos com a presença de toda a família do Município nos dias a ela dedicados.