Município de Sabrosa e CLDS 4G promoveram igualdade de género no Dia Internacional da Mulher

No âmbito das Comemorações locais do Dia Internacional da Mulher, o Município de Sabrosa e o CLDS 4G Sabrosa organizaram, no dia de ontem, no Auditório Municipal, o evento “Promoção da Igualdade de Género – Gestão Local e Nacional”.

No evento esteve representada a Amnistia Internacional, através do seu diretor Executivo, Pedro Neto, que expôs à plateia presente a problemática da igualdade de género no país e no mundo, destacando o tema das mulheres no Afeganistão, que serviu de mote para uma mesa de debate. Nesta, para além de Pedro Neto, participaram ainda a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, o Diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Adelino Queirós, e a Diretora do Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social, Eugénia Almeida.

Presentes no evento estiveram mais de uma centena de alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, que participaram no debate, e onde viram discutidas diferentes realidades da mulher em todo mundo e nos diferentes quadrantes da sociedade atual.

Depois da enriquecedora conversa entre os presentes foi servido um Porto de Honra, num momento que enalteceu também a Mulher e apelou à paz na Ucrânia através de uma oferta e mensagem simbólica às mulheres presentes.