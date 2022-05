Município de Sabrosa e NERVIR disponibilizam Serviços de Apoio ao Empreendedorismo

A Câmara Municipal de Sabrosa, no âmbito das suas competências, à luz dos investimentos a nível económico dos últimos anos, pretende potenciar o desenvolvimento e o reforço do tecido empresarial do concelho de Sabrosa. Neste sentido, tendo em conta as políticas de desenvolvimento local adotadas recentemente e o investimento feito pela autarquia na criação da Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa e também no futuro Parque Industrial de S. Martinho de Anta, é cada vez mais importante estabelecer ligações e protocolos com entidades com experiência e conhecimento na área empresarial e na atividade económica.

A NERVIR- Associação Empresarial é uma Pessoa Coletiva de Utilidade Pública que, tem como objetivo principal a defesa, promoção e desenvolvimento das atividades económicas da Região do Douro, em especial dos seus associados, nos domínios técnico, económico, comercial, associativo e cultural. A Associação empresarial Nervir tem especial foco na dinamização do tecido empresarial da Região, em particular através da implementação de políticas de desenvolvimento económico dos Concelhos, com vista ao reforço da sua competitividade e modernização.

Face ao atual estado da economia e que é cada vez mais importante aprofundar, estabelecer e manter laços de cooperação entre estas instituições que visam promover o desenvolvimento sustentado da Região, a partir deste momento, o Município de Sabrosa disponibilizará, em colaboração com a Nervir, um conjunto de serviços de apoio direcionado às empresas do concelho de Sabrosa que se elencam a seguir:

– Serviços de Informação

– Serviços de Consultoria

– Formação

– Apoio à Internacionalização

– Promoção, Desenvolvimento e Inclusão Social

– Disponibilização de Técnicos

– Linha Direta de apoio

Caso seja empresário do concelho de Sabrosa e não tenha recebido a comunicação destes serviços de forma detalhada via e-mail, contacte-nos através do e-mail empreendedorismo@cm-sabrosa.pt para usufruir deste serviço!

GC CM de Sabrosa