Município de Sabrosa homenageou Manassés Lacerda na data do 60.º aniversário da sua morte

O Município de Sabrosa homenageou Manassés Lacerda, num evento que decorreu ontem no Auditório Municipal de Sabrosa, na data do 60.º aniversário da sua morte.

A homenagem iniciou com uma breve apresentação da exposição onde se encontravam algumas das partituras musicais do compositor e uma rara coleção de discos dos primórdios das gravações do cantor em Portugal, reproduzidos nas “Machinas Fallantes” ou gramofones. De seguida, teve lugar uma palestra onde estiveram presentes o etnógrafo e escritor Alexandre Parafita, e o editor e diretor discográfico da empresa Tradisom, José Moças.

A presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, esteve presente na homenagem ao “filho da terra” e teve oportunidade de realçar no momento a satisfação e o privilégio pela realização do evento, que serve para enaltecer e elevar Manassés Lacerda e os seus feitos, dando desta forma a conhecer às gerações presentes o seu importante trabalho.

Para fechar com chave d’ouro o público foi presenteado com uma sessão de fados de Coimbra onde se destacaram várias interpretações do “Fado Manassés”, estilo performativo criado pelo próprio no início do Séc.XX, que encantou os presentes.

O evento teve o apoio do Centro de Estudos e Letras da UTAD.