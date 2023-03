Município de Sabrosa inaugurou Espaço de Apoio à Visitação de Vilarinho de São Romão

O Espaço de Apoio à Visitação – EAV, de Vilarinho de São Romão, foi inaugurado ontem, 26 de março, numa cerimónia que decorreu com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – CCDR-N, António Cunha, e que juntou a população local e do concelho para conhecerem o novo espaço de acolhimento gratuito para descobrir Sabrosa e o Douro.

A cerimónia iniciou com a receção aos convidados, seguindo-se a inauguração com o descerrar da placa. De seguida, foi apresentada a brochura do EAV onde consta toda a informação do local, desde a sua construção, enquanto escola primária, até ao “Inicio de uma nova História”, com testemunhos de várias gerações que nos contam a evolução do edifício.

Nas intervenções oficiais que se seguiram, a Presidente do município, agradeceu a presença de todos referindo que “é um importante e feliz dia para Sabrosa, para Vilarinho de São Romão e para o Douro, é um privilégio inaugurar o EAV e estar no culminar deste projeto que de forma muito feliz foi elaborado. Quem me conhece sabe o valor que dou à recuperação do património existente, e ver esta adaptação da antiga escola primária em um espaço de apoio à visitação é um orgulho. Este é um equipamento de extrema importância, em que perpetuamos a história de um edifício que durante décadas foi um local de saberes e de memórias, honrando assim o passado, permitindo-nos projetar o futuro com a fruição e valorização do nosso território, através dos inúmeros visitantes que por cá passarão.”

O Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho de São Romão, António Venâncio, fez questão de destacar que “há 46 anos atrás este edifício fez parte da minha formação escolar e hoje esta é uma obra que trará prestígio à nossa terra, às nossas gentes, uma obra digna e magnifica” terminando por agradecer a todos. Por sua vez, o Presidente da CCDR-N manifestou o seu contentamento com a grandiosa obra, com esta “reabilitação que é a preservação das memórias de uma freguesia, sendo notória a importância de contribuir com este equipamento”.

No final, todos os presentes fizeram uma visita ao novo espaço e um brinde ao momento, terminando o evento com um lanche convívio para todos ao som das concertinas.

Este novo equipamento irá permitir receber grupos organizados de visitantes, incentivando o intercâmbio cultural, dinamizando e qualificando o turismo, a partilha de conhecimento, da história e tradições de diversas regiões do país e da Europa e, também, o acesso à fruição do património ímpar.

Esta intervenção, com designação da operação de candidatura: Valorização e Dinamização do Edifício Escolar – Espaço de Apoio à Visitação, foi cofinanciada através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte (Norte2020) e inscreve-se como projeto âncora na Estratégia de Eficiência Coletiva e Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (EEC PROVERE DOURO).

GC CM