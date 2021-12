Município de Sabrosa organizou a 1.ª edição do Mercado de Natal

Com um cenário colorido, muita alegria, animação e espírito natalício, teve lugar, no passado fim de semana, em Sabrosa, a realização da 1.ª edição do Mercado de Natal.

Realizado no centro histórico da vila, no Largo da Praça, que se transformou num grande palco, onde a animação, a música e os concertos, a gastronomia e o artesanato alusivos ao Natal foram os grandes protagonistas do certame, proporcionados pelas IPSS’S do concelho, outras entidades e particulares que se associaram ao evento.

Durante os dois dias foram vários os momentos de animação de rua, com os grupos Xeral’s Dixie, Bando das Gaitas, Natalina e Carretinhas, Fell The Stell Band e Filandorra, e ainda com a permanência do Pai Natal nos dois dias do evento.